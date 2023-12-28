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2023 yılında en çok sipariş edilen yemekleri dikkat çekici veriler eşliğinde açıklayan Yemeksepeti, yeme içme trendlerini ve alışkanlıklarını gözler önünde serdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca insanın damak zevki çeşitliliğini gözler önüne sererken, sektördeki değişimleri ve yenilikleri de ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, yeme içme sektöründeki 2023 yılı trendlerini yansıtan çarpıcı istatistiklerini paylaştı.

Yemeklerden salatalara, kahve çeşitlerinden tatlılara kadar geniş bir yelpazede bilgi veren Yemeksepeti, Türkiye'nin dört bir yanındaki yemek tercihlerini ve yaşam tarzlarını gözler önüne seriyor.

Akşamüstü saatlerindeki yoğun sipariş trafiği, tek seferde verilen büyük siparişler ve yüksek sepet tutarlarıyla, platformun 2023 yılında da Türk yeme içme kültürünün bir aynası olduğu görülüyor. Hem sektör profesyonelleri hem de yeme içme tutkunları için değerli bilgiler sunan bu rapor, 2023 yılının yemek trendlerine ışık tutuyor.

TAVUK DÖNER YÜKSELDİ, LAHMACUN GERİLEDİ

2023 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm olurken, sokak kültürü ve hızlı yaşam tarzının etkileri göze çarpıyor. Burger ve Pizza gibi global mutfakların popülerliği, Türkiye'nin mutfak çeşitliliğinin arttığını gösterirken, Çiğ Köfte ve Tost gibi atıştırmalıklar da yoğun tempoda tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. 2022’de ilk sırada olan Lahmacun bu sene üçüncülüğe düşerken, geçen yıl ikinci sıradaki Tavuk Döner ise bu yıl ilk sıraya yerleşti.

En çok sipariş edilen yemekler şu şekilde sıralandı:

1. Tavuk Döner

2. Burger

3. Lahmacun

4. Pizza

5. Çiğ Köfte

6. Tost

7. Adana Kebap

8. Tavuk Tantuni

9. Mercimek Çorbası

10. Kuşbaşılı Kaşarlı Pide

SİPARİŞLER YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE ARTTI

En yoğun sipariş saatleri, akşamüstü 17:00 ile 20:00 arası oldu. Saat olarak 18:00, iş çıkışı ve akşam yemeği hazırlıklarının yoğun olduğu bir dönemi işaret ederken, bu saatlerdeki siparişlerin toplam siparişlerin %36’sını oluşturması, günlük rutinlerin önemini vurguluyor.

2023'te en çok sipariş edilen salatalar, Tavuklu Salata'nın başı çektiği bir listeyi oluşturuyor. Çoban ve Mevsim Salata gibi geleneksel seçeneklerin yanı sıra, Ton Balıklı ve Sezar Salata gibi modern seçeneklerin popülerliği, sağlıklı beslenme trendlerine olan ilgiyi gösteriyor.

En çok sipariş edilen salatalarda ilk beş şöyle:

1. Tavuklu Salata

2. Çoban Salata

3. Mevsim Salata

4. Ton Balıklı Salata

5. Sezar Salata

KAHVE SEVERLERİN TERCİHİ LATTE OLDU

Yemeksepeti Market’in sevilen Everyday Roastery kahve menüsünde 2023’ün yıldızı olan Latte, Türk kahve kültürüne alternatif olarak geniş bir tüketici kitlesi tarafından tercih edilirken, Americano ve Mocha gibi sert ve tatlı kahve seçenekleri de popülerlik kazandı. Flat White ve Caramel Macchiato'nun listeye girmesi, kahve tüketiminin çeşitliliğini ve gelişen damak zevklerini yansıtıyor.

2023 yılının en çok sipariş edilen kahveleri şunlar:

1. Latte

2. Americano

3. Mocha

4. Flat White

5. Caramel Macchiato

WAFFLE TAHTINI KORUDU, SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

2023'te gençler arasında popüler olan Waffle, en çok sipariş edilen tatlıların başında geliyor. Geleneksel lezzetlerden Baklava ve Sütlaç'ın yanı sıra, modern mutfaklardan Sufle ve Profiterol gibi seçenekler, tatlı çeşitliliğinin ve tercihlerin genişliğini gösteriyor.

1. Waffle

2. Baklava

3. Sütlaç

4. Profiterol

5. Sufle

TEK SEFERDE SİPARİŞTE DEV REKOR: 1024 KOVA TAVUK!

2023'te Yemeksepeti üzerinden verilen en yüksek tutarlı sipariş, 26.098 Türk Lirası ile kayda geçti. Bu ve diğer yüksek tutarlı siparişler, özel etkinlikler veya lüks ürünler için yapılan harcamaları işaret ederken, sektörün bu taleplere cevap verebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. İkinci en yüksek sipariş 15.120 TL olurken, üçüncü sırada 12.600 TL'lik sepet tutarları dikkat çekti. 2022 yılında en yüksek sepet tutarı 7.464 TL olmuştu.