Türkiye’nin ilk ve tek teknoloji tabanlı bütünsel atık yönetim şirketi olan Fazla ile uzun soluklu bir iş birliğine imza atan Organik Kimya, profesyonel mutfaklar için özel olarak geliştirdiği Akıllı Tartı Sistemi ile yemekhanesinde oluşan gıda atıklarını ölçümlemeye başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Müşterilerine çeşitli uygulamalara yönelik 6 farklı iş biriminde etkin çözümler sunan, sürdürülebilir ürün ve uygulamaları geliştiren inovasyon ve teknolojilere yatırım yapmayı bir öncelik haline getiren Organik Kimya; israf ve israf kaynaklı karbon emisyonu ile mücadele etmek için kolları sıvadı.

Teknoloji tabanlı bütünsel atık yönetimi çözümleri sunan Fazla ile yaptığı iş birliğinde; Fazla tarafından profesyonel mutfaklar için özel olarak geliştirilenve nesnelerin interneti çözümü olan Akıllı Tartı Sistemi ile gıda atığına dikkat çekti.

Söz konusu iş birliği ile Organik Kimya,sürdürülebilir çözümler ile insanlık için daha iyi bir gelecek vizyonunu yeni bir seviyeye taşıyor ve farklı sektörlere de örnek oluyor. Üretim merkezlerinden biri olan Kemerburgaz fabrikasındaki yemekhanesinde Akıllı Tartı Sistemi ile 2 yıl boyunca gıda atığı ölçümleri yapacak olan Organik Kimya, ölçümler sonucunda sistem tarafından sunulan analiz raporları sayesinde gıda atığını kaynağında azaltmayı ve fabrikadaki çalışanların gıda atığına yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.