İnsan, doğa, göç, doğal afet ve iklim sorunlarına sanatın gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" adlı sergi; Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak’ta sanatseverlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Kalyon Kültür, yaz sezonunu “Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler” isimli sergiyle açtı. İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, iklim değişikliğinden çevre sorunlarına, depremden salgın hastalıklara toplumda büyük yıkıma neden olan unsurların kişisel belleklerde yarattığı izdüşümlere odaklanıyor.

Bağımsız 23 sanatçının farklı zamanlarda ürettikleri 47 eserin yer aldığı “Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler” sergisi, 2 Eylül tarihine kadar Nişantaşı Taş Konak’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Kalyon Kültür, bugünün kültürel üretimini desteklemek ve sanatseverlerle buluşturmak amacıyla sanatın tüm disiplinlerine, restore ettiği Taş Konak’ta üç yıldır ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Şair İhsan Raif’in büyüdüğü ev olan mekân, tarihi boyunca sanatçıların buluşma adresi olarak da biliniyor.