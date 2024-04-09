Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık’ı ağırladı. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Alemdar, Sakarya için hep birlikte çalışarak güzel hizmetleri hayata geçireceklerini kaydetti.SAKARYA (İGFA) - Önceliklerinin Sakarya ve bu şehirde yaşayan vatandaşlar olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, nazik ziyaretleri için Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık’a teşekkür etti. Alemdar, “Hemşehrilerimiz bize güvendi, destekleriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığını emanet etti. Allah’a hamdolsun şimdi 5 yıl boyunca şehrimiz için çalışacağız. Genel Başkan Yardımcımızla, milletvekillerimizle şehrimizi geleceğe hazırlayacağız. Çok çalışacağız, her anımızda şehrimizi düşünerek yeni bir Sakarya için yolculuğumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Hep birlikte güzel işlere imza atacağız

Sakarya’nın tamamında birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapmak için kararlı olduklarını aktaran Alemdar, “Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın memnuniyetini kazanacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Daha çok eser ve yatırım, daha çok yeşil alan, daha çok kültür ve sanat alanları, daha çok spor tesisleri, sosyal destekler ve daha niceleriyle şehrimiz için hazırız. Hizmet için buradayız. Sakarya ortak paydasında inşallah birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuşu.

Yavuz’dan hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Sakarya’ya gelir gelmez ilk ziyaretini Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a yaptığını kaydederek, “Saat 23.00 olmasına rağmen Sayın Başkanımızı büyük bir motivasyonla işin başında bulduk. Kendisine başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.