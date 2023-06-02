Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öz kaynaklarla üretilen ahşap banklarla Yeni Cuma'nın çehresi değişti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kendi imkanlarıyla ürettiği ahşap bankları vatandaşların nefes alacağı modern ve kullanışlı sosyal alan haline gelen Yeni Cuma Parkına monte etti.

İzmit Belediyesinin kentteki dokuyu değiştirmek; vatandaşlara çok daha konforlu ve modern bir nefes alma alanı yaratmak adına başlattığı Yeni Cuma Park Alanı ve Çay Bahçesi Düzenleme Projesi’nde son aşamaya gelindi.

ÖZ KAYNAKLARLA ÜRETİLDİ

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İzmitlilerin nefes alacağı modern ve kullanışlı sosyal alan haline gelen Yeni Cuma Parkına kendi imkanlarıyla ürettiği bankların montaj işlemini gerçekleştirdi. Ekipler ilk olarak bankların yazı yazma ve boyama işlemlerini tamamladı. Atölye aşamasının sona ermesinden sonra hazır hale gelen ahşap banklar Yeni Cuma Parkına yerleştirildi.