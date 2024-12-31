AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve GAP BKİ tarafından düzenlenen 2024-2028 dönemi GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’na katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Şanlıurfa’da düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ardından GAP ile alakalı önemli açıklamalarda bulunan Mardin Milletvekili, Dr. Muhammed Adak, Yeni GAP Eylem Planı'yla GAP Bölgesinde 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağı ve 4 yıllık süreçte 198 projeye 496 milyar liralık kaynak aktarılacağını ifade etti.

GAP bölgesinde bulunan zenginliklerin ve potansiyellerin sadece tarım olmadığının altını çizen Milletvekili Adak,” GAP Sanayi ve turizm gibi potansiyellerin de çok fazla olduğunun aşikâr olduğunu Ortadoğu’ya ve tüm dünya ya açılan bir ekonomik değer açısından da bakmak gerektiğini söyledi. GAP sayesinde başta Mardin olmak üzere bölge illerinin gelecekte daha fazla ilgi odağı haline geleceğine dikkat çeken Adak, ” GAP İdaresinde Başkan Yardımcısı olarak daha önce görev yaptım. Kırsal Kalkınma ve Bölgesel Kalkınma konularında uzun yıllar çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da uzman ve yönetici olarak çalıştım. Bu konuların bölgesel kalkınma açısından oldukça önemli olduğunu ve GAP’ın temel hedeflerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değerlendirmek olduğunu ifade etti. Ayrıca yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alanlardaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır” dedi.

“TARIM STRATEJİK BİR SEKTÖR”

Günümüzde ülkelerin gıda güvencesinin ulusal bir güvenlik sorunu olduğu ve tarımın her geçen gün daha fazla stratejik bir sektör haline geldiğini kaydeden Adak, açıklamasına şöyle devam etti.” GAP bu stratejik sektörde ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından elimizi çok güçlendiren bir proje olma özelliği taşımakla birlikte GAP’taki su ve toprak altyapısının stratejik, ekonomik, jeopolitik önemi gün geçtikçe artmıştır. Sulama projeleri ile birlikte çiftçinin, toprağın, depolama ve lojistik hizmetlerinin, pazarlama imkânlarının geliştirilmesine yönelik önlemlerin de alınması son derece önemlidir. Bütün bunların oluşturulması zaman alacak. İnşallah neticeye ulaşıldığında da birçok sorununda artık geçmişte kalacağını görmek için hep birlikte samimiyetle çaba göstermemiz ve sabırlı olmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

“GAP İSTİDAM ÇÖZÜMÜNDE ETKİLİ ANAHTAR”

Güneydoğu Anadolu Projesinin Bölge illeri açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Adak, “ Öncelikle Mardinimiz olmak üzere sulama, altyapı ve istihdam konularında sorunların çözümünde en etkili anahtar konumundadır. Bu nedenle bu önemli toplantıya Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi Bakanların da katılarak mevcut durum ve gelecekte yapacakları faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunmaları Mardinimiz başta olmak üzere, bölgemizin daha da kalkınması açısından ümit vericidir. Bu kapsamda toplantıda Mardin ve çevre illerden katılım sağlayan STK ve oda temsilcilerinin bölgemiz açısından önemli sayılacak sorunları ve önerileri de dile getirmeleri son derece memnuniyet vericidir.”

GAP BÖLGESİNDE 570 BİN 246 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın Yeni GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu, daha gelişmiş bir bölge inşası için yeni bir ufuk olarak gördüklerini açıklamasına atıf yapan Adak,” Yeni GAP Eylem Planı'yla GAP Bölgesinde 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağı ve 4 yıllık süreçte 198 projeye 496 milyar liralık kaynak aktarılacağını hatırlattı.

“SULAMA KANALLARI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI”

Adak açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi; “Gerek sulama projelerine hız verileceğinin açıklanması gerekse aktarılacak kaynaklarla yeni istihdam alanlarının açılabileceğinin yetkili makamlar tarafından dile getirilmesi oldukça önemlidir. İnşallah önümüzdeki süreçte bu kalkınma hamlesinden İlimizin en iyi düzeyde yararlanması en büyük temennimizdir. Özellikle çiftçilerimizin en önemli sorunlarından olan suya erişmek için kullandıkları enerji ihtiyacının azaltılmasına yönelik olarak GAP Projesinin önemli yatırım alanlarından olan barajların tamamlanmasıyla birlikte barajlarda suyun depolanarak ana kanallar vasıtasıyla tarlalara ulaştırılması gerektiğinden tarla içi sulama şebekelerinin biran önce bitirilmesi amacıyla çalışmalara hız verildiği de toplantıda ifade edilmiştir. Önceden tarım sektörüne bağlı olan ekonomik ve sosyal kalkınma önlemleri, tarım dışında da daha bütüncül kalkınma programları oluşturulmaya başlandı. Başta ilimiz olmak üzere bölgenin tarihi mirasının oldukça zengin olduğunu ve bu konuda gerek kamu gerekse STK’lar ve özel sektörün çabalarının çok değerli olacağını belirtmiştir. Kültür turizmi ve inanç turizminin tanıtılmasının yanı sıra turizm, sanayi ve tarım sektörü ile doğrudan ilgili ulaşım sorunlarının da giderilmesi son derece önemlidir.

Bu kapsamda 2025 yılı bütçesinden gerek çevre yollarının yapılması gerekse bazı ilçelerden şehir merkezine ulaşımın daha kısaltılması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yararlı ve sonuç odaklı yoğun çaba gösterildiğini dile getiren Adak, inşallah bu girişimlerin tamamının neticelenmesini arzu ettiğini, en azından büyük bir kısmının sonuçlanabileceğini ümit ettiğini belirtmiştir. Bu sayede tüm sektörlerin daha da üst noktalara taşınacaktır. Buna yönelik önlemlerin de alınacağının belirtildiği toplantının Mardin için oldukça faydalı olduğu kanaati taşıdığını belirtmek isterim. Bunun yanı sıra GAP bölgesinde bulunan zenginliklerin ve potansiyellerin sadece tarım olmadığı, sanayi ve turizm gibi potansiyellerin de çok fazla olduğu aşikârdır. Bu sayede başta Mardin olmak üzere bölge illerinin gelecekte daha fazla ilgi odağı haline geleceği herkes tarafından bilinmektedir. Bölgede, ekonomik açıdan çok hızlı gelişme eğilimi olduğu da açıkça görülmektedir. Bu nedenle katılım sağladığımız ve birçok Bakanın yanı sıra kamu kurumlarının üst düzey bürokratlarının da katıldığı istişare toplantısının gerek motivasyon gerekse somut adımların atılması açısından oldukça önemlidir.

Bu somut adımların biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini ve bunun neticesinde ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlı sonuçların alınmasını ümidiyle bu konuların hep birlikte takipçisi olacağız. Bu vesile ile bu toplantıya iştirakleriyle GAP’ın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere toplantının hazırlanmasına katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fatih Kacır ve bürokratlarına, katılımlarıyla GAP’a katkı sağlayan Bakan ve üst düzey bürokratlarına GAP’ın tamamlanması için gösterecekleri hayırlı faaliyetlerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Ayrıca Mardin Valisi Sayın Tuncay Akkoyun’a, İl Başkanı Sayın Mehmet Uncu’ya, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Hatip Çelik ve Mardin STK temsilcilerine böylesine önemli bir toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ederek yeni GAP Eylem Planı'nın başta Ülkemiz olmak üzere bölgemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.” Şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.