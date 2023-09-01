Türkiye İMSAD geleceğin iş dünyasına katkı sunmaya devam ediyorANKARA (İGFA) - Türkiye İMSAD’ın aracı kurum olduğu ve yeni girişimcilere kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda AB ülkelerinde mentor desteği sunan “Yeni Girişimciler için Erasmus” programı, geleceğin iş dünyasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Program kapsamında iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler, yurt dışında yeni pazarlara açılma fırsatı kazanıyor. Türkiye İMSAD da bu programın bir parçası olarak, sektördeki yenilikçi girişimcilerin uluslararası düzeyde desteklenmesine olanak sağlıyor.

Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD’ın (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) aracı kurum olarak dahil olduğu, Avrupa genelinde yeni ve tecrübeli girişimciler arasında sınır ötesi değişim imkanı sağlayan ‘Yeni Girişimciler için Erasmus’ programı devam ediyor. Geliştirmek istedikleri iş fikirleri ile programa başvuran yeni girişimciler, yurt dışında bilgi ve tecrübe edinmenin yanı sıra yabancı ortaklarla iş birliği yapma ve Avrupa'da yeni pazarları tanıma olanağı buluyor. Program sayesinde hem yeni girişimciler hem de mentorluk yapan tecrübeli girişimciler birbirlerinin bakış açılarından yararlanarak, yeni ve trende uygun fikirler geliştirme imkanı elde ediyor.