Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’te inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar hızla ilerliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda Gölcük ilçesine kazandırılacak olan yeni terminal binasında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımında rahatlık ve konfor sağlayacak olan yeni terminal binasında 13 peron bulunacak.

Çalışmalar kapsamında terminal binasının çevre duvarının yapımı tamamlandı. Yapının zemin ve birinci katın döşeme betonu döküldü. 30 kadar kolunun betonu döküldü ve diğerlerinin inşa çalışması devam ediyor. Ayrıca su basman perdelerinin de yalıtımı sürüyor. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası zemin katı bin 450 metrekare, 1. normal katı 460 metrekare olmak üzere toplamda bin 910 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Gölcük Terminal Binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.