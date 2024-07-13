Büyükşehir tarafından Gölcük’te inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar hızla ilerliyorKOCAELİ (İGFA) - Ulaşımda çığır açan birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelecek vizyonuna değer kazandıran projelerin yapımına da devam ediyor. Ulaşımda kentin ihtiyaçları doğrultusunda inşasına başlan Gölcük Yeni Terminal binasında çalışmalar sürüyor.

YENİ TERMİNAL BİNASI

Gölcük Yeni Terminal Binasının çevresinde mermer imalatları yapılıyor. Dış cephe imalatlarının devam ettiği binanın çatı imalatları da sürüyor. Terminal binasının çevre beton, ıslak hacim ve cephe giydirme imalatları tamamlandı. Binanın iç kısmında mermer imalatları bitmek üzere. Ayrıca yapının elektrik ve mekanik imalatları devam ediyor. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası zemin katı bin 450 m2, 1. normal katı 460 m2 olmak üzere toplamda bin 910 m2 kullanım alanına sahip olacak.

ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Büyükşehir tarafından yapımı devam eden Gölcük Terminal Binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.