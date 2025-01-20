Yeni haftanın ilk gününde sıcaklık doğu kesimlerde 3 ile 5 derece azalırken yüksek ve dik yamaçlarda da çığ tehlikesi bulunuyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer siz ve puslu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, doğu ve zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ile Kastamonu kıyıları yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin edilirken, buzlanma ve don olayı ile çığ tehlikesi uyarıları geldi.

Meteorolojinin günlük uyarı bölümünde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.