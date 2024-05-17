Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi yeni hal sezonun başlaması nedeniyle Turgutlu Sebze ve Meyve Hali’nde esnaf ve vatandaşların da katıldığı bir program gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç da programa katılıp esnaflarla birebir görüşerek hayırlı işler ve bol kazançlar dileğinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi yeni hal sezonun başlaması nedeniyle Turgutlu Sebze ve Meyve Hali’nde esnaf ve vatandaşların da katıldığı bir program gerçekleştirdi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç’ın yanı sıra CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürü Hasan Eratıcı ve Turgutlu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Erk Kayabaş ile birlikte sebze halindeki çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in selamlarını ileten Kılıç, esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler ve bol kazançlar dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi’nin sebze halinde hazır bulunan ikram araçları sayesinde esnafların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pilav hayrı da yapıldı. Akabinde, yeni hal sezonunun bol ve bereketli kazançlara vesile olması için dualar edildi. Program boyunca esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, onların sorun ve taleplerini dinledi. Esnaflar yapılan ziyaretten ve gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti teşekkür ederek dile getirdi. Yeni hal sezonunun hem üreticiler için hem de hal esnafı için bereketli geçmesi temennisi ile etkinlik sona erdi.