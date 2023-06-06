Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine ile gerçekleştirdiği ilk toplantı sonrasında istikrar ve güven vurgusuyla verdiği ilk mesajlarda Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini söyledi. Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik hedeflerin yanı sıra emekliler, çalışanlar ve tarım kesimine yönelik de müjdeler verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı Beştepe'de yaplan ilk toplantısı sona erdi.

4 saat 10 dakika süren toplantı ardından kameraların karşısına geçerek "Millete Sesleniş" konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla brlikte tüm Türkye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyon her bir ferdi kazanmıştır. Kriz heveslileri, terör baronları dışında seçimlerin kaybedeni yoktur" dedi.

"Törenimizde sergilenen birlik ve beraberlik tablosunu ülkemiz açısından büyük bir kazanç olarak görüyorum" diyen Erdoğan, “Dünyanın 80’e yakın ülkesinden 20 devlet başkanı, 14 başbakan ile üst düzey zevatı başkentimizde ağırladık. Başta gardaşlarım olmak üzere, törenimize iştirak eden tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ticarette yeni pazarlara açarak Türkiye'nin rekabet gücünü artırarak ihracatı çok yukarılara taşıyacaklarını vurgulayan Erdoğan, "İki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Enflasyonu nasıl, daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek yine başaracağız" dedi.

https://youtu.be/VNwafsHRMkw

DEPREMİN YARALARINI SARMAK ANA GÜNDEMİMİZDE

Depremin yaralarının sarılmasının da bu dönemde ana gündem maddelerinden olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 319 bini ilk bir sene içinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutu yaparak depremzedelerim yeni yuvalarıyla buluşturacaklarını söyledi.

EMEKLİLERE BAYRAM MÜJDESİ

Öte yandan Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğinin de müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonun da çalışmalarına başladığının mesajını verdi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendiğini de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ve 27 Haziran'da çalışanların dari izinli sayılacağını belirtti.

BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ

Buğday ve arpa alım fiyatlarını belirlediklerini de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdıklarını belirterek, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için bin lira, arpa için 500 lira destek verileceğini açıkladı..