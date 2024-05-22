İşverenlerce daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden yeni mezun olan gençlere işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın 9. dönem başvuruları 23 Haziran’a kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Yeni mezunların 12 ay boyunca STK’larda tam zamanlı çalışmalarına imkan sağlayan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı; Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşan ve 21 farklı sektörde faaliyet gösteren 40 kurumsal destekçi tarafından destekleniyor. Program; gençlere, STK’larda kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi birimlerinde iş deneyimi kazanımı sağlamasının yanı sıra İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak 250 saatin üzerinde eğitim ve mentorluk imkânları sunuyor.

Program, gençleri sivil toplumla tanıştırıp sosyal sorumluluk bilinçlerini güçlendirirken, Esas Sosyal Ekosisteminin önemli bir parçası olan STK’lara da genç, nitelikli ve eğitimli insan kaynağı desteği veriyor.

Bugüne kadar yaklaşık 26 bin başvuru alan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında; çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve cinsiyet eşitliği alanlarında toplum yararına çalışmalar yürüten 44 STK’da 300 genç istihdam edildi.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat’ın yeni dönemi için heyecanlı olduklarını dile getiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; “Fırsat Eşitliği; Esas Sosyal’in odak alanı olmasının dışında gençlerin buluşmayı sabırsızlıkla beklediği bir kavram. Bizim de buradaki görevimiz eşitliği gençler ile buluşturarak onları motive etmek, ilhan vererek, cesaretlendirmek. İlk yatırım programımız olan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı bu yıl, 9’uncu kez yeni katılımcılarını kabul edecek. Her yıl mezunlarımızın geri bildirimleri ve kurumların destekleriyle daha faydalı ve daha kapsamlı hale gelen programın başvurularını bir kez daha duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Gençlerin üniversitelerine göre değil, yetkinliklerine göre değerlendirildikleri insan kaynakları modelinin yayılması bizim en büyük önceliğimiz. Birbirinden değerli sivil toplum kuruluşlarını desteklediğimiz program; gençlere mesleki donanımın yanında sosyal sorumluluk bilinci de kazandırıyor. Gençler çok çalışkan ve hevesli. Biz de başarılarına başarı katacak desteklerle onların elinden tutmaya her daim hazırız” dedi.

9. dönem başvuruları 23 Haziran’a kadar devam edecek olan programın yeni döneminde 50 yeni mezuna daha sivil toplum kuruluşlarında (STK) ilk iş deneyimi kazanma fırsatı sunulması planlandı.