Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Arı Günü'nde çocuklara arıcılık faaliyetlerini ve çevre bilincini öğretti. Arılar ve bitki türlerinin önemi vurgulandı. Lavanta fideleri hediye edildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, bitki türlerinin gelişiminde önemli bir paya sahip olan arıların yetiştirilmesine destek olmak amacıyla 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri’nde Es Çocuk Evi ve Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi’nden öğrencileri ağırlayan yetkililer, Arı Günü’nü kutladı.

Yapılan eğitimlerde bilgi alan çocuklar, arıcılık kıyafetlerini giyerek, arı kovanların ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zooloji Müzesi’nden alınan eklembacaklı örneklerini incelediler.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Çocukları arıcılık faaliyetlerine, eğitim girişimlerine ve savunuculuk çabalarına dahil ederek, yeni nesil çevre liderlerine ilham vermek ve onları dünya üzerinde olumlu bir etki yaratma konusunda güçlendirmeye çalışmak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarımızdan bir tanesidir.” ifadelerini kullandılar.

Gezi sonrası görevliler, Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri seralarında üretilen lavanta fidelerini çocuklara hediye ettiler.