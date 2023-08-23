Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Taşlık Çiftlik Köyü Projesi” gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bölgedeki turizm faaliyetlerini genişletmek ve tarım turizmini canlandırmak için başlatılan Taşlık Çiftlik Köyü Projesi ile kırsal kalkınma ve köyden kente göçün engellenmesini amaçlıyor. Çiftlik Köyü Projesinden Bölgede tarımsal faaliyetle uğrasan 80 çiftçi, 20 ev kadını, ekolojik çiftlik turizmine ilgi duyan yerli-yabancı 27.000 ziyaretçi ile etkinliklere ve eğitimlere katılacak 1.200 öğrencinin yararlanması planlanıyor. Taşlık Çiftlik Köyünde, çilek ve sebze serası, tavuk kümesi, çocuk ve sokak oyunları alanları, yürüyüş ve hatıra yolu, yemek salonu, kamp alanı, atölye alanları, dede-torun hobi bahçesi, eğitim çadırı gibi çeşitli etkinlik alanları bulunuyor.

20 ayda tamamlanan projenin kapanış töreninde Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve belediye bürokratları katıldı.

Gerçekleştirilen törende konuşan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, “İlçemizin kalkınması için projemize destek veren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ekibine, BEBKA yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kısa sürede tamamladığımız proje ile hem yerel halkımızı destekleyeceğiz hem de Seyitgazimizin turizmini canlandıracağız” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in üreticinin ve yerel halkın her zaman yanında olacağını, tarımı destekleyeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, projenin Seyitgazi’ye büyük katkısı olacağını ifade ederek, projeye emek veren herkese teşekkür etti.

Törene katılan Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural ise projede tarımın yanı sıra kadınların da desteklenecek olmasının öneminin büyük olduğunu belirterek, Taşlık Çiftlik Köyünün Eskişehir’e hayırlı olmasını diledi.

BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Taşlık Çiftlik Köyü Projesi’ni Eskişehir Büyükşehir ve Seyitgazi Belediyeleri iş birliği ile hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen konuşmalar sonrasında Taşlık Çiftlik Köyü’nü katılımcılara gezdiren Uğur Tepe, Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın ve BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak’a, Mustafa Kemal Atatürk’ün buğday tarlasındaki fotoğrafı ve “Milli ekonominin temeli tarımdır” sözünün yer aldığı tabloyu hediye etti.