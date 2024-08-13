Konya’nın en kapsamlı kütüphanelerinden birini şehre kazandıran Selçuklu Belediyesi, kütüphaneciliğe farklı bir bakış açısı getirdi. Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi yılın ilk yedi ayında 46 bin 742 üye sayısına ulaştı.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin en fazla kütüphanesine sahip ilçe ünvanını elinde bulundurulan Selçuklu Belediyesi bu alandaki başarısını farklı tasarım ve birçok kullanım alanına sahip olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile taçlandırdı. Bosna Hersek Mahallesi’nde öğrencilerin kolay ulaşım noktasında yer alan kütüphane sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veriyor.

Yıl boyunca öğrencilerden yoğun ilgi gören Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi; 2024 yılının ilk 7 ayında bünyesinde yer alan çocuk kütüphanesi ile birlikte 46 bin 742 üye sayısına ulaştı. Ağustos ayına kadar 227 bin 944 kişi tarafından ziyaret edilerek kitapseverler için önemli bir kaynak sağlayan merkezde, 9 bin 717’si Yeni Nesil Çocuk Kütüphanesi, 48 bin 222’si diğer kitaplar olmak üzere toplam 57 bin 939 kitap bulunuyor.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkan kütüphane sadece sunduğu özel ortam ve renkli tasarımı ile değil sosyal, kültürel ve eğitim programları ile de öğrencilerin kariyer yaşamlarına destek oluyor.

Eğitime yapılan yatırımın son derece kıymetli ve büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak bizi en çok mutlu eden işlerden bir tanesi de eğitim alanında yaptığımız çalışmalar. Bu alanda yaptığımız çalışmaların meyvelerini çok hızlı bir şekilde topluyoruz. Bu kapsamda Bosna Hersek Mahallemize kazandırdığımız Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi açıldığı günden bu yana eğitim alanında önemli bir marka haline geldi. Selçuklu Belediyesi olarak burada öğrencilerimizin en güzel şekilde faydalanmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz. Gerek kitap sayısı gerekse içerisindeki donatılarla kendilerini geliştirmek isteyen her yaştan insanımız için önemli fırsatlar sunan merkezimiz yoğun ilgi görüyor ve bu ilgi bizleri de memnun ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimizin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Onların eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için ve kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için etüt merkezlerimizle, kütüphanelerimizle, sosyal ortamlarımızla, gençlik merkezlerimizle onların yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından eğitim hayatına kazandırılan kütüphanelerin toplam sayısı 109’a ulaştı.