Doğum günü partisinde tanıştığı kişiyi, sanatçı arkadaşlarına hakaret ettiği iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun yargılanmasına başlandı. Duruşmada olay yerinde olan bir tanık, ‘’Kurtoğlu müştekiyi uyararak, ‘ben masadayken sanatçı dostların hakkında yanlış bir kelime kullanma’ diye rica etti’’ şeklinde konuştu.

Arkadaşının doğum günü partisinde tanıştığı Mustafa Can’ı, sanatçı olan arkadaşlarına hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğu iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu’nun avukatı Burcu Gündüz Battal ile müşteki Mustafa Can’ın avukatı İsmail Uğurlu hazır bulundu.

Müştekinin sanatçılarla ilgili tahrik edici konuştuğundan Kurtoğlu’nun sinirlendiğini anlattı

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Yağız Kaya, olay günü doğum günü partisinde aynı masada oturduklarını söyleyerek, ‘’Müşteki, sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmalar yapmaya başladı. Bunun üzerine sanık sinirlendi, ‘bu şekilde konuşamazsınız’ dedi. Bu durumdan biz çok rahatsız olduk. Sanık Kurtoğlu kesinlikle müştekiye vurmadı, sadece eliyle itti ‘buradan gider misin’ dedi’’ şeklinde konuştu.

‘’Kurtoğlu müştekiyi uyararak, ‘ben masadayken sanatçı dostların hakkında yanlış bir kelime kullanma’ diye rica etti’’

Tanık Mehmet Veli Güngör ise beyanında, ‘’Müşteki, sanatçılar hakkında İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen’in de ismini zikrederek hoş olmayan kelimeler sarf etmeye başladı. Bunlar sanatçı değil şeklinde söylemlerde bulundu. Sanık da müştekiyi uyararak, ‘ben masadayken sanatçı dostların hakkında yanlış bir kelime kullanma’ diye rica etti. Sözlü tartışmadan sonra masada herkes ayağa kalktı. Müştekiyi uğurlarken yüzünde herhangi bir yaralanma söz konusu değildi’’ ifadelerini kullandı. Duruşmada taraf avukatları, tüm tanıklar ve sanık dinlendikten sonra beyanda bulunacaklarını söylediler. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kurtoğlu’nun avukatına ve müşteki Can’ın avukatına müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıkları, aynı masada oturup tanıştıkları, sohbet sırasında müşteki Can’ın, Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine Kurtoğlu’nun tepki gösterdiği aktarıldı.

Müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılara hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu söyledi

Taraflar arasında sözlü tartışmanın başladığının belirtildiği iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Kurtoğlu’nun müştekiye küfürle karışık hakaret ettiği, daha sonra yüzüne yumruk attığı belirtildi. Şüpheli Kurtoğlu’nun ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılar hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu, bu yüzden uygun dille müştekiyi uyardığını, hakaretlerine devam etmesi üzerine ağız kısmından eliyle tuttuğunu ve bu aşamada belki tırnağının müştekinin yüzünü çizmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.