Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, savunma sanayi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının ve yeni Vecihilerin yetişeceği uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesinin Ankara'nın Elmadağ ilçesinde açıldığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, Savunma Sanayi Başkanlığı ile sektörün öncü kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesinin açılması için program altyapısı oluşturularak tüm hazırlıklar tamamlandı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerin hız kazanmaya başladığını, diğer ülkelerle rekabet gücünün arttığına işaret ederek, "Göktürk 1, Göktürk 2, Göktürk 3, Türksat 5A, Türksat 5B, İmece, Gökbey Helikopter, Anka İHA, SİHA, Hürkuş, Hürjet, Kızılelma, Aksungur İHA, Şimşek, Turna, Atak Helikopter, Millî Muharip Savaş Uçağı, Bora, Sungur, Hisar füze sistemleri gibi çalışmalar ülkemiz adına uzay ve havacılık alanında gurur duyduğumuz önemli adımlardır." dedi.

MÜFREDAT KABUL EDİLDİ

Bakan Özer, dinamik mesleki ve teknik eğitim sistemi aracılığıyla uzay ve havacılık alanında da harekete geçerek önemli bir adım atıldığını belirterek, "Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğinde ilk defa havacılık ve uzay teknolojileri alanında lise düzeyinde eğitim verecek lisesinin açılması için çalışmalarımızı tamamladık. Yapılan çalışma kapsamda havacılık ve uzay teknolojisi eğitiminin yaygınlaştırılması, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla hazırlanan havacılık ve uzay teknolojisi alanı öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulunda kabul edildi" dedi.

Müfredatın; Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TAİ ve TEİ temsilcileri ile alan öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından hazırlandığına vurgu yapan Bakan Özer, okulun, havacılık ve uzay teknolojisi alanında ülkemizdeki ilk meslek lisesi olduğuna da belirtti.

HAVACILIĞIN VECİHİLERİ BU OKULDA YETİŞECEK

Bakan Özer, Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje okulu kapsamında eğitim vereceğini kaydederek, "Okulun yönetici ve öğretmenleri seçilerek alınacak. Okul, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak. 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıl süreyle eğitim öğretim verilecek ve tüm öğrenciler Bakanlığımızca yapılan merkezi sınav puanına göre alınacak" dedi.

Okulda verilecek eğitimin, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlandığını kaydeden Bakan Özer, "Mesleki eğitimde yeni hedefimiz havacılık ve uzay... Savunma sanayi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının ve yeni Vecihilerin yetişeceği uzay ve havacılık teknolojisi alanında açılacak bu lisemiz, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu oldukça önemlidir. Bundan böyle havacılığın Vecihileri Elmadağ'da yetişecek inşallah. Savunma sanayimizin geleceği artık bu okulda yetişecek gençlerimize emanet..." değerlendirmesinde bulundu.