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Yeni yıla sayılı günler kala ABD New Jersey Woodbury Outlet’teki indirim kampanyaları nedeniyle uzun alışveriş kuyrukları yaşandı. Özlem Özgüt Yörekli- ABD POST

ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, yeni yıl öncesi yaşanan alışveriş çılgınlığını yerinde gözlemledi.

New Jersey Woodbury Outlet’te yeni yıl öncesi alışveriş çılgınlığı yaşandı. Yüzde 70’e kadar varan indirim fırsatları nedeniyle vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden uzun alışveriş kuyrukları oluşturdu. ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, dünyanın en pahalı markalarının olduğu Woodbury Outlet’te yaşananları yerinde gözlemledi.

TRAFİĞİ AKSATTI

İndirim furyasından yararlanmak isteyen insanların oluşturduğu kalabalık trafiğe de yansıdı. Otoparkın tamamen dolması nedeniyle trafikte aksaklık yaşandı. Öte yandan yemek alanlarında yaşanan yoğunluk da dikkat çekti. Bölgede bulunan yemek alanlarının tamamen dolması nedeniyle, insanlar bir şeyler yemek için uzun süre sıra bekledi.

WOODBURY OUTLET

Woodbury Outlet, 910.000 metrekarelik bir alanda daha lüks bir müşteri deneyimi için geliştirildi. 250 markayı içerisinde barındıran Woodbury Outlet, lüks mağazaları ve 20’den fazla ünlü restoranı ile dikkat çekiyor. Avrupa tarzı bir köy gibi düzenlenmiş olan Woodbury Common, dünyanın en çok aranan markalarını gezinmesi kolay bir düzende bir araya getiriyor.