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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi olarak ilk kez grup toplantısı kürsüsünde olacak.

Toplantıda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sırayla konuşacak.

TEP emeklilerin sesi oldu

TEP emeklilerin sesi oldu

Muhalefetin TBMM'deki etkinliğinin artmasını sağlamak, siyasi parti grubu olarak Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ndeki milletvekillerinin birleşerek kurduğu Yeni Yol Grubu, 15 Ocak Çarşamba saat 9.30'da ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Partinin ilk grup toplantısında üç genel başkan da söz alacak.

Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinin birleşerek kurduğu Yeni Yol Grubu, TBMM'ddeki mesaisine yarın yapacağı ilk grup toplantısıyla başlıyor. ANKARA (İGFA) - TBMM'nin Yeni Yol Grubu, yarın ilk grup toplantısını yapacak.

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