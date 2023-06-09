Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda ve üst kademe kamu yöneticiliklerindeki bazı isimler yeniden görevlendirildi.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Hasan Doğan, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden aynı göreve atandı.

Aynı kararnamede Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık olan Başkan Yardımcılıklarına da Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı yeniden görevlendirildi.