Afet bölgesindeki KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yeni inşa edilecek iş yerlerine ait proje ve yapım maliyeti ile inşaatı devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderlerine 1 milyon liraya kadar destek sağlanacak.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, afet bölgesindeki KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yeni inşa edilecek iş yerlerine ait proje ve yapım maliyeti, inşaatı devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderlerine 1 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi.

Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) projeleri imza töreninde yaptığı konuşmada, 4 projenin imza töreni ve deprem bölgesini ayağa kaldırma yatırımlarını anlatmak vesilesiyle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'nin tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybına yol açan deprem felaketini hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Kacır, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi. Kacır, 14 milyonun üzerinde vatandaşın depremlerden doğrudan etkilendiğini, asrın felaketinin yaralarını, devlet millet el ele vererek, dayanışmayla sarmaya gayret ettiklerini kaydetti.

33 BİN TESİS ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kısa sürede, hem planlı sanayi alanları olan organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde hem de müstakil üretim tesislerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Kacır, “Bölgede üretimde olan 34 organize sanayi bölgesinin 7'sinin altyapısında kısmi hasar meydana geldi. Organize sanayi bölgelerinde ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan 5 bin 600'e yakın tesisimiz var. Bunların yanında bazısı kısmi olmak üzere 33 bin tesisimiz üretimini sürdürüyor. Kahramanmaraş özelinde baktığımızda üretimde olan 8 organize sanayi bölgesinde faal 12 sanayi sitesinde yıkılan, ağır, orta ve az hasarlı pek çok binamız var." diye konuştu.

BAKANLIĞA OLAN BORÇLAR 1 YIL ERTELENDİ

OSB ve sanayi sitelerinin Bakanlığa olan borçlarını bir yıl ertelediklerini vurgulayan Kacır, "Üretimin çarklarının önümüzdeki dönemde daha hızlı dönmesi için ilimizde toplam 1046 hektarlık alana sahip 3 bölge Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından sanayi alanı ilan edildi. Afşin Sanayi Alanı, Elbistan Çiçek Mahallesi Sanayi Alanı, Dulkadiroğlu Denizli Mahallesi Sanayi Alanı, önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katıyor olacak.” dedi.

Bu felaketin KOBİ'leri de derinden etkilediğini aktaran Kacır, "Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen işlerine devam etme çabası içinde olan KOBİ'lerimizi de yalnız bırakmadık. Ekonominin belkemiği KOBİ'lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçları için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli bu destekle işletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağladık. Kahramanmaraş'ımızda 842 işletmemiz bankalardan bu krediyi kullanmış oldu. Kullandırılan kredilerin toplam tutarı 302 milyon lira. KOSGEB tarafından bu kredilerin faiz oranlarının tamamını biz üstlendik. Şu ana kadar bu tutar 72 milyon lirayı aştı.” ifadelerini kullandı.