Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Gemlik’te büyük bir ilgiyle karşılandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın yeniden yaşanabilir bir kent olabilmesi için Bursa Kent Vizyonu Projeleri’ni kamuoyuyla paylaşmaya devam eden Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, seçim çalışmaları kapsamında esnaf, vatandaş ve STK ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Her gittiği ilçede esnaf ve vatandaşların sevgisiyle karşılanan Yalçın, Bursa’nın tarım, tarih ve kültür deposu olan Gemlik’teydi. Sedat Yalçın,Yeniden Refah Partisi Gemlik Başkan Adayı Gencay Yılmaz ile birlikte Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ve Yönetim Kurulu, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu, Gemlik Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Özden Çakır ve Yönetim Kurulu, Erzurum Hınıs, Muş ve Giresun Dernekleriyle bir araya geldi. Sedat Yalçın, ziyaretlerinde kent ekonomisi ve kentin gelişimi ile ilgili görüş alışverişinde bulunarak Gemlik’e değer katacak projeleri paylaştı. İlçe esnafını da tek tek ziyaret eden Yalçın, ihtiyaç ve talepleri dinleyerek sorunların çözümüyle ilgili yol haritasını aktardı.

ÇÖZÜM ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HİZMET EDECEĞİZ

Gemlik’in, Bursa'nın ve Marmara’nın incisi, yeşilin ve mavinin buluştuğu nadir kentlerden biri olduğunu söyleyen Sedat Yalçın, 31 Mart’ta göreve geldiğimizde halkın iradesini dikkate alarak Gemlik’in tüm sorunlarını el birliğiyle çözeceklerini söyledi. Zeytinin ve zeytinyağının başkenti Gemlik, tarihi ve doğal dokusunun ön plana çıktığı, çözüm odaklı, vatandaşı dinleyen ahlaklı belediyecilikle tanışacağını belirten Yalçın, Gemlik’te esnafın, sanayicinin, çiftçinin kalkınması için her desteği vereceklerini de anlattı.

Gemlik’in yüksek riskli deprem bölgesi içerisinde yer aldığını sözlerine ekleyen Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, ziyaretlerinde şu konulara vurgu yaptı:

“Deprem, ülkenizin, Bursamızın olduğu kadar, Gemlik ilçemizin de en önemli gerçeklerinden biri. Vatandaşımızın yaşam hakkı ve güvenliği her projeden önce geliyor. Bu noktada yeşille iç içe ‘Nitelikli Kentsel Dönüşüm’ projelerimizle Gemliğimizevatandaşlarımızın güvenle oturabileceği ve kesinlikle mağdur olmayacakları konutlar inşa edeceğiz. Yüzde yüz liyakatli, tertemiz, alanında uzman ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla Gemlik’e, Bursa’ya hizmet için geliyoruz. Belediye hizmetlerini en ileri teknolojiyle buluşturacağız ve vatandaşlarımız sorunlarının çözümü için uzun süre beklemeyecek. Kentsel gelişimi yaparken bu özelliği ayırt edici bir biçimde ele alacağız. Hiçbir projede vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Onları ranta kurban etmeyeceğiz. Çünkü bizler ‘Ahlaklı Belediyecilik’ anlayışıyla halka hizmet etmek için varız. Vatandaşımızın Refahı, bizim güvencemizdir”.