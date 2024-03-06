Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septioğlu, seçilmesi halinde, Elazığ Belediyesi kadrosunda çalışan kadınlara regl (adet günü) izni hakkının verileceğini söyledi.

ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ’da Yerel Seçimler ve İletişim konulu araştırma yapan akademisyen Doç. Dr. Osman Vedüd Eşidir ile Kanadalı gazeteci Simeon Oluwatoba’ya konuşan eski milletvekili Faruk Septioğlu, Türkiye’de bir türlü yasalaşmayan regl izniyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Septioğlu’nun kadınları yakından ilgilendiren açıklamasında, adet gören kadınların yarısından fazlası her ay bir veya iki gün ağrı yaşadığına vurgu yaparak, "Bazı kadınlar için ağrı o kadar şiddetlidir ki, birkaç gün boyunca normal aktiviteleri gerçekleştiremezler. Dolayısıyla çalışan kadının adet izin hakkı bir insan hakkıdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren Elazığ Belediyesi kadrosunda çalışan kadınlara regl izni hakkı verilecektir. Kadın çalışanlar, hiç kimseden izin almadan, sağlık raporu olmadan ayda en az 1-2 gün işe gelmeyecekler" dedi.

DÜNYADA ADET İZNİ SUNAN ÜLKELER

Dünyada ilk yasal regl iznini 1922'de Sovyetler Birliği uygulamaya koyulduğunu da anımsatan başkan adayı Faruk Septioğlu, açıklamasında diğer ülkelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Japonya, 1947'de iş yasasına adet izni getirdi. Yasa, işverenlerin zor dönemler yaşayan kadınlardan o günlerde çalışmalarını isteyememesini zorunlu kılıyor.

Endonezya, adet izni politikasının erken kabulü olan başka bir Asya ülkesidir. 1948'de tanıtılan ve 2003'te yeniden yapılandırılan politika, adet ağrısı yaşayan kadın işçilerin, döngülerinin ilk iki gününde çalışmak zorunda olmadığını söylüyor.

Güney Kore'de, iş yasasıyla tüm kadın işçilere her ay bir günlük izin alabileceği aylık "fizyolojik izin" sağlandı.

Vietnam, kadın işçiler için adet günlerini hesaba katan başka bir Asya ülkesidir. 2020 reformunda, ayda üç gün adet izni eklendi. Böyle bir izin almamayı seçen kadın işçilere fazladan ödeme yapılması gerekiyor.

Zambiya’da, bir kadın işçi her ay bir günlük izin hakkına sahip.

İspanya'daki kadınlara ayda üç gün adet izni alma hakkı tanındı.

Biz de Elazığ Belediyesi kadrosunda çalışan kadınlara regl izni vereceğiz. Temennimiz; bu konuda tüm çalışan kadınları kapsayacak bir yasanın Meclis’ten çıkmasıdır.”