Asgari ücret, enflasyon, zamlar ve gençlerin yaşam koşullarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz" diyerek iktidara yüklendi.BURSA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Bursa İl Başkanlığı, yeni yılla birlikte başlayan zam yağmurunun özel sektörü de içine alarak sürdüğünü dikkati çekerek, ekonomik gidişata yönelik açıklamalarda bulundu.

Bursa İl Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan YRP Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, vatandaşların ekonomik zorluklarla mücadelesinde iktidarın sorunlara duyarsız kaldığını öne sürdü. Açıklanan asgari ücret ve aylıklar, daha cebe girmeden açlık sınırının altında kaldığına dikkati çeken Başkan Kolancı, pasaport, ehliyet ve kimlik harçlarından trafik cezalarına kadar birçok kalemdeki ciddi artışların vatandaşın omuzlarına ağır bir yük bindirdiğini söyledi.

Seçim zamanı kapıları aşındıranların yanlarında olmadıklarını belirten Başkan Kolancı, "Seçimden sonra halkın arasına girmeyen milletvekilleri yaşananları görmüyor ancak iktidar partilerinin il yöneticileri de mi görmüyor?" diye sordu.

Başkan Kolancı, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılan zamların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Yapılan zamlar dudak uçuklatıyor. Yandaş müteahhitlere kazandırdıkça kazandırmak için vatandaşın sırtına vurdukça vuruyorlar. Son bir yılda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yüzde 453, Avrasya Tüneli’ne yüzde 325, Osmangazi Köprüsü’ne yüzde 318 zam yapıldı. Bu zamlar günün sonunda enflasyon olarak karşımıza çıkıyor ve biz ödüyoruz" dedi.

2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söz verilen faizsiz evlilik kredisinin nihayet bu yıl 81 ilde uygulamaya gireceğini de anımsatan Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, kredinin mevcut şartlarla gençler için yetersiz kaldığını, 150 bin lira açıklanan rakamın günümüz koşullarında 350 bin lira olmasının yerinde olacağını söyledi.

"Paramız pula döndü. Hiç değilse hayaller kuş olup uçmasın" diyen Başkan Kolancı, iktidarı bir an önce kör, sağır, dilsiz rolünü terk etmeye, Türkiye’nin gerçekleriyle yüzleşmeye davet etti. Dar gelirlilerin, esnafın, çiftçinin, gençlerimizin yanı milletin dertleriyle dertlenmeye davet eden Kolancı, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceklerini söyledi.