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Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Teşkilatı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Pazaryeri Belediye Başkan Adayını açıkladı.BİLECİK (İGFA) - Aday tanıtım toplantısında Pazaryeri ilçesini Refah’la inşa etmek, ahlaklı belediyecilik, adil ve eşit yönetim için, yola çıktıklarını vurgulayan Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Sefer Uslu, partisinin 31 Mart Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanı Adayının ilçenin sevilen isimlerinden Nuri Kara olduğunu söyledi.

Nuri Kara’nın adaylığı Pazaryeri ilçesinde büyük bir memnuniyetle karşılanırken, miting havasında geçen aday tanıtım toplantısında Nuri Kara, “Halk ile belediye arasındaki duvarları yıkmaya, gönül köprüleri kurmaya geliyoruz. Bismillah diyerek yola çıkıyoruz. Sefer bizden Zafer Allah'tan. Haydi, Bismillah” dedi.

Yeniden Refah Partisi Pazaryeri Belediye Başkanı Adayı 1980 doğumlu Nuri Kara 13 yıldır Pazaryeri İlçesinde bir kurumda çalışmakta olup, evli ve iki çocuk babası.