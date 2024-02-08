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Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde 2. sıra il genel meclis üyesini tanıttı.BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclis Üyesi 1. Sıra adayının Umut Eren olduğunu açıklayan Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Sefer Uslu, partisinin 31 Mart Yerel Seçimlerinde temsil edecek 2. Sıra İl Genel Meclis Üyesini Ali Sargun olarak duyurdu.

Başkan Uslu, Yeniden Refah Partisi olarak Pazaryeri ilçesindeki yerel seçimlere partisinin ve vatandaşların kararlı destekleriyle kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, adaletsizliğin, ortadan kaldırıldığı yerine şeffaflığın ve hakkaniyetin geldiği bir belediyecilik anlayışını Yeniden Refah bayrağı ile Pazaryeri ilçemize kazandıracağız açıklamasını yaptı.

Pazaryeri ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Ali Sargun 2 çocuk babası.