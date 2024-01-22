Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti’nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın, Yeniden Refah Partisi'ne katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu kesinleşti.BURSA (İGFA) - Kamuoyunun yakından takip ettiği, AK Parti Bursa İl eski Başkanı Sedat Yalçın’ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin onay Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından verildi.

Başkanlık açıklaması Parti Genel Merkezinde resmi olarak yapıldı.

Parti tarafından resmi açıklama ardından paylaşımda bulunan Sedat Yalçın, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan onayıyla Bursa Belediye Başkanı adaylığım açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Başkan Yardımcısı Naim Öztürk ve Bursa İl Başkanı Murat Kolancı’ya da destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa’ya dönüş yoluna geçen Sedat Yalçın’ın, Bursa’da yapılacak Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığımı ilanı için de bugün saat 17.00'de Kestel girişinde karşılama yapılarak, saat 18.30'da Almira Otel Büyük Salon'da tanıtımının yapılacağı öğrenildi.