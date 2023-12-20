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Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim aday tanıtım toplantısında konuştu. Erbakan, Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Ankara, İzmir ve İstanbul dışında kalan il ve ilçeler hakkında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bunun dışındaki il ve ilçelerde partisinin kendi adayları ve kendi logosuyla seçimlere gireceğini açıkladı.

Erbakan, Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunan siyasi partiler yeni ve temiz bir belediyecilik anlayışını ortaya koyamadıklarını belirterek, "İhalelere fesat, helale haram bulaşmıştır. Bu seçimde Milli Görüş Yeniden Refah Partimizle ciddi bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Artık ehveni şeri tercih etmek zorunda değiliz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Başkanvekili, Prof. Dr. Doğan Aydal’ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.

Aydal, “Türkiye Kocaeli’den başlayarak ayağa kalkacak” dedi. Aydal, depremi önceden öğrenecekleri sistemi de anlattı.