Bursa’nın tekrar yeşil kimliğine kavuşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile ‘Mesleki denetim ve teknik iş birliği’ protokolü imzaladı. Başkan Mustafa Bozbey, “İnsanların mutlu ve huzurlu olduğu bir kent oluşturmak arzusundayız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın gelecek vizyonunu katılımcı ve bilimsel bir anlayışla belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin yeniden ‘Yeşil Bursa’ olarak anılması ve çevre farkındalığı oluşturulması adına Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile ‘Mesleki denetim ve teknik iş birliği’ protokolü imzaladı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan iş birliğinin imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Şen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Alper Makam ve çevre mühendisleri katıldı.

“HEDEF, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sürdürülebilir ve yeşil bir Bursa için çalıştıklarını söyledi. Çevre Mühendisleri Odası ile birlikte projeler üretip uygulayacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Bursa’nın çevre konularında hem duyarlılığını artırmak hem de farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Maalesef havası kirli, dereleri kirli olan hatta toprağı da kirlenmekte olan Bursa’da yeniden geri kazanım faktörünü uygulamalıyız. Etkin denetimlerle birlikte ortak hareket edip yaşanabilir bir çevrede insanların mutlu, huzurlu olduğu bir kent oluşturmak arzusundayız. Çevre Mühendisleri Odası yapacağı çalışmalarla Büyükşehir Belediyesi’ne destek olacaktır. Böylece birlikte üreteceğimiz ve uygulayacağımız projeler son derece anlam kazanacak” dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Şen, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa için güç birliği oluşturacaklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözüm odaklı çalışmalar yapacaklarını dile getiren Şen, “Çevre farkındalığı oluşturmak adına bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar ve eğitimler gerçekleştireceğiz. Daha temiz ve yaşanabilir bir Bursa için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ve güç birliği yapacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve Şube Başkanı Mehmet Şen tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.