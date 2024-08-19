İzmit Belediyesi yöneticileri, Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, bölge halkının yaşam kalitesini artıracak projelere devam edeceklerini belirttiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ve CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Selman Kurcan, Yenidoğan Mahallesi’ni ziyaret etti. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Metin Özaydın ile bir araya gelen heyet, bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

MODERN VE KONFORLU YOLLAR

Muhtar Metin Özaydın, mahalleye yapılan bu ziyaret ve çalışmalardan dolayı İzmit Belediyesi ailesine teşekkür etti. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, kentte yaya ve araç ulaşımını rahatlatmak ve sokakları modern bir görünüme kavuşturmak adına çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.