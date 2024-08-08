Bursa Yenişehir'deSelimiye Köyü Derneği tarafından köyde rüzgârdan yıpranan Türk bayrağımız yenisiyle değiştirildi.Gürhan ADANA 7 BURSA (İGFA)- Yenişehir Selimiye Köylü gençlerin Kocataş Mevkii’ndeki Türk bayrağını yenilemeleri ilçede takdirle karşılandı. Gençlerin çalışmasıyla ayrıca, Bursaspor’a destek amacıyla 3 adet Bursaspor bayrağı köy kahvesine ve meydana asıldı. Selimiye Köy Derneği Başkanı Osman Bayrak, “Gençlerimizin desteğiyle Kocataş'ta asılı bulunan, Türk bayrağımızın yerine yenisini astık. Ayrıca Bursaspor’umuza olan desteğimizin bir göstergesi olması amacıyla hazırladığımız 3 adet Bursaspor bayrağını köyümüzün kahvesine ve meydanlarına astık. Her iki faaliyette de bizlere yardımcı olan köyümüz gençlerine çok teşekkür ederiz” denildi.

Selimiye Muhtarı Mehmet Aydın da Köy Derneği ile gençlerin ortaklaşa çalışmasının örnek olmasını diledi.

Bursaspor İcra Kurulu Üyesi Mustafa Efe ise “Kocataş Mevkii’ndeki Türk bayrağımızı yenileyen Selimiyeli gençlerimizle gurur duyduk. Ayrıca şehrimizin takımı Bursaspor’un bayraklarını da köy meydanına ve kahveye asmışlar. Köy Derneğimizin yöneticileriyle gençlerimize hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.