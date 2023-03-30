Yenikarpuzluspor, Enez Belediyespor’u 4-2 yendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda ertelenen Yenikarpuzluspor-Enez Belediyespor maçı oynandı.
Yenikarpuzlu’daki karşılaşmada Yenikarpuzluspor maçtan 4-2 galip olarak sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrıldı.
Enezspor, önümüzdeki Pazar günü Keşan’da Anafartalarspor ile karşılaşacak.
Anafartalarspor bu maçı kazandığı takdirde grupta liderliğe yükselme şansını yakalayacak.
Keşan’ın aynı gruptaki temsilcisi Kültürspor da Keşan’da Yenikarpuzluspor ile karşılaşacak.