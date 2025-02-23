Konya'da 2024 yılında Güneş Enerjisi Santrallerinden 4.635.128,28 kWh elektrik enerjisi üreten Selçuklu Belediyesi, bünyesindeki tesislerinin yüzde 70 oranında elektrik ihtiyacını kendisi karşıladı.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi GES projesi ile kendi elektriğini üretmeye devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından Bağrıkurt Mahallesi’nde 45 bin metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan Bağrıkurt Güneş Enerjisi Santralinde elektrik üretimi devam ediyor. Hem doğa dostu olan hem de ekonomiye katkı sağlayan santral üretilen enerji sayesinde Selçuklu Belediyesi, belediye tarafından vatandaşa hizmet verilen alanların da elektrik ihtiyacını sadece Bağrıkurt Mahallesi’nde üretilen elektrikle yüzde 70 oranında karşılayacak.

500 watlık 7 bin 250 adet paneli bünyesinde bulundurarak Selçuklu’ya enerji anlamında değer katan ve yıllık toplamda 4 milyon 238 bin 388 kW gücünde elektrik üreten tesisle birlikte, Hizmet Binası ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde de kurulan güneş enerjisi santralleriyle yıllık toplam 4 milyon 635 bin 726 kW elektrik üretimi gerçekleşti.

Yine yeşil bina statüsünde olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi de 60 KW’lık kurulu güçle üretime katkı sağlıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı süren Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi de hizmet vermeye başladığında kendi enerjisini üreterek hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Ayrıca Meydan Mahallesi’nde yapılması planlanan GES projesi de üretime katıldığında Selçuklu Belediyesi elektrik üretiminin tamamından fazlasını karşılamış olacak.

Enerjinin öneminin farkında olarak bu alanda özenle çalışma yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, enerjinin önemi oldukça büyük ve mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak için elimizden geleni yaptıklarını belirterek, bu konuda yapılan en önemli çalışmalardan birinin de GES projeleri olduğunu söyledi.

GES projesini bir üst kademeye taşıyarak Tropikal Kelebek Bahçemiz ile Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nde sürdürdüklerini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Bu projelerimizden şu an en kapsamlısı olan Bağrıkurt Güneş Enerjisi Santralleri ile 2024 yılında belediye tesislerimizin yüzde 64 oranında enerji ihtiyacını karşıladık. Türkiye’de birçok ilke sahip örnek bir yatırımımız olan Sporcu Seçme ve Geliştirme Merkezimiz de bittiğinde GES özelliği ile kendi kendine yeten yeşil binalarımızdan bir tanesi olacak. GES projemiz kapsamında 2024 yılı için 2 milyon 280 bin 725 kg CO2 salınımını da engelledik. Bir sonraki projemiz olan Meydan Mahallesi’nde yapımını planladığımız GES projemizle de elektrik üretimini yüzde yüzün üzerine çıkararak bu alanda çok önemli bir başarıya daha imza atmış olacağız" diye konuştu.