Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yenilenen sahada yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin ilçenin spor altyapısını güçlendirmek için yenilediği Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalar tamamlandı.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı da yenileme çalışmalarının sona erdiği Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda antrenmanlara başladı.

İki yılda şampiyonluk alarak, ilçe spor tarihine adını altın harflerle kazıyan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yenilenen sahada sezon öncesi hazırlıklarına hız kazandırdı. Baş antrenör Fatih Emre Gezer öncülüğünde bu sezon ter dökecekleri Türkiye Basketbol Ligi’ne hazırlanan basketbolcuların, sezon öncesi hırsı ve azmi dikkat çekti. Sezon hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiren basketbolcular, yenilenen sahanın lig standartlarının çok üzerinde bir kalitede olduğunu dile getirdi. İlçede büyük bir heyecan yaratan ve Çayırovalıların büyük desteği ile iki yılda iki şampiyonluk birden alan Çayırova Belediyesi Basketbol takımı kendi evinde yeni sezon hazırlıklarına aralıksız bir şekilde devam edecek.