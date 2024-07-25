Dr. Sadık Ahmet’in 29.ölüm yıldönümü törenine katılmak üzere Gümülcine’ye giden CHP heyeti Yenimuhacır Belediye Başkanı’nı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Nazik ziyaretlerinden ötürü, Tekirdağ Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygun'a,Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Volkan Nallar'a, Şarköy Belediye Başkanımız Alpay Var'a, Muratlı Belediye Başkanımız Varol Türel'e, İl Genel Meclis Üyemiz Vedat Koyuncu'ya ve Davut Yergök'e teşekkür ediyorum.Tüm çevre belediyelerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: igf