Yenimuhacır’da bir girişimci tarafından ekilen Lavanta bahçesinin açılışı önceki gün akşam gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / /EDİRNE (İGFA) - Fehmi Erkal 1.200 metrekarelik lavanta bahçesinin hikayesini ve bu işe nasıl girdiğini de şöyle anlattı. “2 yıl önce bu lavanta işine başladım. Çevrede gördüm görsel olarak bir şölen olduğunu düşündüm ve ben de bu işi yapmam gerektiğini düşündüm. Haziran ayında başlayıp Temmuz ayının 15-20’sine kadar süreçte görsel şölen olarak dikkatimi çekti. Ben de lavanta bahçesi oluşturmak için karar verdim. Bu 2 senelik süreçte solucan gübresi, ot bakım yaparak bahçemi bayağı bir geliştirmeye çalıştım. 2 sene öncesi ekerken, kendimi lavanta bahçesi kuracağım diye karar almıştım. İlk hasadımız geçen yıl yaptık. 3 yılda en pik noktasına ulaşıp 10 litre üzerinde yağ bekliyorum. Yenimuhacır beldesine görsel şölen kazandırmak istedim. Biraz daha Yenimuhacır’ı tanıtmak ailesi ile lavanta bahçemizi ziyaret etmelerini sağlamak, böylece de beldemizin tanıtımına katkıda bulunmak istiyorum.”

Yenimuhacır lavanta bahçesi Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı bir törenle açıldı.

Açılış öncesi konuşan Kıral, “Öncelikle genç kardeşimi böyle bir şeye cesaret ettiği için tebrik ediyorum. Lavanta hem yağı ile hem görseli ile hem de kokusu ile şu anda ülkemizde revaçta olan bitki.Bölgemizde sadece ayçiçeği ve buğday yetişmediğini lavanta ekerekte görüyoruz, tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bereketli olsun,hayırlı uğurlu olsun.” dedi.