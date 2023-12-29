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Bursa Yenişehir Belediye Meclisi'nin Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Ferhat Durmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- 2019 seçimlerinde çıkarılan ortak listeye İYİ Parti kontenjanından giren ve daha sonra bağımsız kalan Belediye Meclis Üyesi Ferhat Durmuş, CHP saflarına katıldı. Durmuş'a parti rozetini önceki gün düzenlenen törende Belediye Başkan aday adayı Tayfun Sırman taktı.

Belediye Başkan aday adayı Sırman'ın, bir süredir kendisini CHP saflarına katılmaya davet ettiğini belirten Durmuş, "Bana davette bulunan Sayın Sırman'a teşekkür ederim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili olmaktan ötürü son derece mutlu olduğunu ifade eden Durmuş, "Bundan sonraki siyasal yaşamımı Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürdüreceğim. Bizleri önümüzdeki günlerden itibaren yoğun bir seçim süreci bekliyor. Seçimde partimin başarıya ulaşması için elimden geleni yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

Bağımsız Meclis Üyesi Durmuş'un Cumhuriyet Halk Partili olma kararından son derece memnuniyet duyduklarını belirten Sırman ise "Kendisini partimizde görmekten ötürü son derece mutluyuz. Önümüzdeki yer seçimler öncesinde hazırlıklarımızı gözden geçiriyor, başarıya ulaşmak için gerekli planlamaları yapıyoruz. Partimiz bu seçim yarışını önde tamamlayacak" dedi.