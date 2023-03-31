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Açılış töreninin ardından ilçeli yöneticiler öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ettiler.Kaymakam Köse, öğrencileri kitap okumanın önemi hakkında bilgilendirdi.

Düzenlenen törenle okulun kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Kaymakam Rahmi Köse, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Dr. Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yenişehir Balıbey Ortaokulu'na kazandırılan kütüphane, düzenlenen törenle öğrencilerin ziyaretine açıldı. Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Balıbey Ortaokulu'na bir kütüphane kazandırıldı.

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