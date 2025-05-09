Bursa'nın Yenişehir ilçesinde pandemi döneminde kapanan Yenişehir Bursasporlular Derneği, Mehmet Kata başkanlığında yeniden kurulma kararı aldı. Dernek, şampiyon Bursaspor’a yakışır bir şekilde faaliyetlerine devam edecek.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir’de pandemi sürecinde kapanan Yenişehir Bursasporlular Derneği’nin yeniden açılması için istişare toplantıları tamamlandı.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Derneğin Kurucu Başkanı Orhan Torun, Bursaspor İcra Kurulu Üyesi Mustafa Efe ve Yenişehir Bursasporlular Platformu Başkanı Mehmet Kata, nihai karar toplantısında bir araya geldi.

Mehmet Kata’nın başkanlığında derneğin yeniden kurulması ve güçlendirilmesi kararı alındı.

Başkan Kata, “Şampiyon Bursaspor’umuzun, şampiyon taraftarına yakışır bir şekilde derneğimizi en kısa sürede tekrar hayata geçireceğiz” dedi.

Dernek, Bursaspor taraftarını bir araya getirerek faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.