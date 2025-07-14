Geçen haziran ayında Bursa-Yenişehir Havalimanı’nda toplam 21 bin 957 yolcuya hizmet verildi. Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2025 yılı haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 17 bin 517, dış hat yolcu trafiği 4 bin 440 oldu. Böylece haziran ayında toplam 21 bin 957 yolcuya hizmet verildi.

Haziran ayında Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 866, dış hatlarda 60 olmak üzere toplamda bin 926’ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise haziran ayında toplamda 310 bin 663 ton oldu. 6 aylık (Ocak-haziran) döneminde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 125 bin 708, uçak trafiği 10 bin 258, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 1 milyon 482 bin 406 ton olarak gerçekleşti.