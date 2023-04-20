Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kaymakam Rahmi Köse, ilçedeki şehit ve gazilerin ailelerini ziyaretleri aralıksız biçimde sürdürüyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, toplumun tüm kesimleriyle birebir iletişim kurarak onların beklenti ve dileklerini doğrudan kendilerinden dinliyor.

Vatandaşlar da Kaymakam Köse'nin bu yaklaşımını son derece olumlu bulduklarını belirterek, "Kaymakamımız ayağımıza kadar gelerek hal ve hatırımızı sorup bizlerle sohbet ediyor. Devletimiz tarafından hatırlanmak ve varsa sorunlarımızı iletmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor" diye konuşuyorlar.

Kaymakam Köse son olarak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Baştürk ve Yenişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk'le birlikte Güneydoğu Gazisi Arif Avcı'yı ve şehit babası Hamdi Kaya'yı evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Köse, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçlu olduğumuzu belirterek, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.