Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurbanlık almak için arife gününü bekleyen vatandaşlar Kurbanlık Pazarı’na akın ettiler.Gürhan ADANA/BURSA (İGFA)- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurbanlık fiyatlarının son gün ucuzlayacağına inananlar tahminlerinde haklı çıktı. Pazarda satışların başladığı iki hafta önce 15 bin TL’ye satılan bir koçun fiyatı 11 bin TL’ye kadar geriledi.

Son gün fiyatlarda gerileme olduğunu belirten Cihadiye Köylü hayvan yetiştiricisi Veli Çayır, satışlardan her iki tarafın da memnun olduğunu dile getirdi. Kurbanlık satışlarının başladığı iki hafta öncesindeki fiyatların giderek aşağı çekildiğini vurgulayan Çayır, “Her keseye uygun kurbanlıklar son gün yoğun rağbet görüyor. Gerileyen bu fiyatlar oldukça makul. Artık bundan aşağıya inmez” dedi.

Kurbanlık Pazarı’nda alışveriş yapan Harun Filiz adlı vatandaş da herkesin bütçesine göre kurbanlık bulabildiğini anlattı. Filiz, hayvan yetiştiricilerinin vatandaşın bütçesini, vatandaşın da hayvancılıktaki maliyetleri göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı.