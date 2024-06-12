Yenişehir Belediyesi’nin bünyesinde bulunan mezbahada bakım çalışmaları tamamlandı. Tadilatı tamamlanan mezbaha perşembe günü hizmet vermeye başlayacak.BURSA (İGFA) - Daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet vermesi için tadilata alınan Yenişehir Belediyesi Mezbahası’nda çalışmalarda sona gelindi. Kısa süre içerisinde tamamlanan tadilatın ardından hijyenik koşullarda hizmet verecek olan mezbaha Perşembe günü faaliyetlerine başlıyor. Yenişehir halkına ve esnafına öncelik verecek olan mezbahada çevre ilçelerden ve il merkezine de randevu alınarak, müsaitlik durumuna göre hayvan kesim hizmetini sürdürecek.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Göreve geldiğimizden beri, halkımızın en iyi koşullarda hizmet alabilmesi adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizin esnafına ve vatandaşına hizmet veren mezbahamız, bundan sonra daha sağlıklı ve modern koşullarda faaliyetlerini sürdürecek. Yenişehir Kasaplar Derneği ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, ortak aklı da devreye sokarak hazırladığımız bakım ve tadilat çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladık. Halkımıza ve esnafımıza hayırlı olsun” dedi.