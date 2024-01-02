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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki köylerde altyapıya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Gürhan ADANA/ BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir’in Subaşı Köyü’ndeki altyapı çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Trafik yoğunluğu bakımından önemli olan, hem ana yola inen hem de mezarlığa ulaşımda kullanılan yolda genişletme ve düzenleme çalışması yapılıyor.

Yenişehir Subaşı Muhtarı Bahattin Cav, “Hem cenazelerimizde hem de gerek olduğunda doğrudan ana yola bağlanan yolumuzu daha kullanışlı bir hale getiriyoruz. Hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, belediye ekiplerine, Yol Şube Müdürü Rüştü Şanlı’ya ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’a teşekkür ediyorum” dedi.