Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Süt Üreticileri Birliği, Düzce’de kurulan süt kooperatifinin kuruluş çalışmalarına önemli katkılar sağladı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)-Düzce İli Gölyaka Süt Üretici Birliği’nin kuruluşu tamamlandı. Kuruluş çalışmalarına destek veren Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akın ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna da Düzce’deki ilk genel kurula davet edildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun’un davetlisi olarak genel kurula katılan Yenişehirli yöneticiler ilçedeki çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Süt Birliği Başkanı Nazif Tuna, ilçede üreticilerin yararlandıkları çalışmalarının çevre il ve ilçelerde örnek gösterildiğini anlattı. Süt Üretici Birliği’ne üye olsun olmasın tüm üreticilere ihtiyaç duydukları ekipmanlarla hayvan yemi yapımında kullandıkları bitkilerin tohumlarının temin edildiğini vurgulayan Tuna, ayrıca kurdukları süt analiz laboratuvarında analiz hizmeti de verdiklerini kaydetti. Tuna, çevre il ve ilçelerden getirilen süt numunelerinin laboratuvardaki analiz sonuçlarına göre üreticilerin devlet desteği aldığının altını çizdi.