19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Yenişehir’de coşkuyla kutlandı. Gün boyu devam etkinliklerin ardından coşku Mavi Düş konseriyle tavan yaptı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Gençlerimizle, geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan milli mücadelenin 105’nci yılı Yenişehir’de coşkuyla kutlandı. Heykel Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Mehter Takımı’nın marşları, halk oyunları, cimnastik gösterileri ile spor müsabakaları yapılan etkinlikte, Yenişehir Kaymakam Mustafa Güney ve Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçe şampiyonalarında dereceye giren sporculara da madalya ve kupa takdim edildi.

COŞKU GECE TAVAN YAPTI

Yenişehir’de kutlamalar gün boyu devam ederken gece saatlerinde ise coşku arttı. Fincan Kafe’nin önünden Millet Bahçesi’ne kadar bando eşliğinde kortejle yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, ilçe protokolünün yanı sıra binlerce Yenişehirli de katıldı. Millet Bahçesi’nde kurulan sahnede ilk olarak Yenişehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Gecede coşku Mavi Düş Grubu’nun konseriyle tavan yaptı.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Konserden önce kısa bir konuşma gerçekleştiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bütün ümidim gençliktedir” sözünü hatırlattı. 19 Mayıs’ı coşkuyla kutlayan tüm Yenişehir halkına teşekkür eden Başkan Özel, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 yıl önce Samsun’dan yaktığı bağımsızlık meşalesini yüreğimizde taşımaya devam ediyoruz Geleceği, gençlerimiz şekillendirecektir. Gençlerimizle birlikte daha güçlüyüz. Onlar sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun” mesajını verdi.