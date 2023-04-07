Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gerçeleştirilen toplantıda, her yıl tarımsal faaliyetlerin başlangıcında ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşulları ele alındı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Ovası'nda tarımsal potansiyelin en önemli unsurlarından olan mevsimlik tarım işçilerinin ilçeye gelmesinden önce alınacak önlemler düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Yenişehir ıKaymakam Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın ve daire amirlerinin katılımıyla, mevsimlik gezici tarım işçileri ile ilgili Belediye Binası Meclis Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi.

Mevsimlik ve gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla memleketlerinden ilçeye aileleri ile birlikte gelen vatandaşların, bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal ve beşeri ilişkileri, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunların tespiti ile bu sorunların çözümüne yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, önümüzdeki günlerde biber fidesi dikimi için ilçeye gelecek olan mevsimlik tarım işçilerinin barınacağı bölgelerde alınacak önlemler belirlendi.

İlçede, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep ve Mardin'den her yıl mevsimlik tarım işçisi olarak gelenler arazilerde hazırlanmış olan barınaklarda kalıyorlar. Tarım işlerinin bittiği ve sezonun kapandığı eylül ayında memleketlerine geri dönüyorlar. Menteşe, Çeltikçi, Karasıl ve Çayırlı köylerinde projelendirilmiş bölgelerde kalan mevsimlik tarım işçilerinin toplam sayıları 4 bine kadar yükseliyor.