Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yollarda yama çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Çalışmalarımızı özverili bir şekilde bozuk yol kalmayıncaya kadar sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yapılan çalışmalar neticesinde, bozulan, tahrip olan, kazılan, yıpranan yolları düzenledi. Çalışmalar kapsamında, Bursa Caddesi bordür kenarlarına dolgu kaplaması yapıldı. Ulucami önü, eski balıkçı bölümüne kanal dolgusu çalışması uygulandı. Akçeşme İlkokulu giriş bölümü, Cumartesi Pazar Alanı, Kozdere Caddesi, Bilecik Caddesi, Yeniyol Sokak Yenişehir İlçe Stadı ve muhtelif cadde ve sokaklarda bozuk olan bölümlere toplamda 42 ton asfalt döküldü.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir için elimizden gelen hizmeti en iyi şekilde vermeye gayret gösteriyoruz. Yenişehir’de en ufak bir sorun ve bozuk yol kalmayıncaya dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Her şey Yenişehir halkının rahatı ve refahı için” dedi.