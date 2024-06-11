Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde farklı meslek gruplarına yönelik işletmelere denetim yaptı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz sürecek” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi adına kafeler, restoranlar, kasaplar, marketler, fırınlar, kuruyemişçiler ve daha birçok iş koluna sahip işletmelere yönelik denetim çalışmasını artırdı. Halk sağlığının korunması adına 7/24 görevinin başında olan Zabıta ekipleri, iş yerlerinde eksik görülen hususlarda ihtarname tanzim edilerek, eksikliklerin giderilmesi istendi. Hijyenik ortam, fiyatı etkileyen koşullar, iş yeri açma ruhsatı, saklama-depolama alanları, genel düzen konularında gerekli kontroller yapıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Vatandaşımız; canını, malını, sağlığını yapılan seçimlerde bize emanet etmiştir. Emaneti en güzel şekilde koruyacağımızı biliyor. Bu nedenle de vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek unsurların ve güvenli alışveriş yapmasını engelleyen durumların önüne geçmemiz gerekiyor. 7/24 esasına göre görev yapan zabıta ekiplerimiz, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini daha da artırarak, olumsuzlukların yaşanmasına izin vermeyecektir” dedi.